Коронавирус ударил по парусном спорте: что отменили

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19:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Юбилейное первенство мира по парусному спорту в Бразилии отменено.

В Сальвадоре (Бразилия) 12-19 декабря планировалось проведение юбилейного, 50-го молодежного первенства мира по парусному спорту в олимпийских (либо подводящих к олимпийским) классах яхт.

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) на своем сайте объявила об отмене регаты, несмотря на декабрь проведения.

Ранее были отменены чемпионат Европы в классах "49" и "Накра 17", который первоначально планировался на 11-17 мая в итальянской Мальчезине, а также финал Кубка мира в олимпийских классах яхт. Регата должна была пройти 14-21 июня в японской Эносиме.

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Также перенесен чемпионат мира в классе "Финн" в испанской Пальма-де-Майорке с 8-16 мая на октябрь. Кроме того, перенесены на неопределенный срок чемпионат мира в классе "470", который мог бы завершиться в Пальме 21 марта, а также афинский чемпионат Европы в "RS:X" (прежняя дата - 10-16 мая). На 9-16 октября с 6-23 мая отложен чемпионат Европы в "Лазере" и "Лазере радиале".

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Парусный спорт, Коронавирус.
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