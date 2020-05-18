Live Chess: Украина разгромила Россию и стала чемпионом

Новости спорта:Украинские шахматисты победили команду России в финале Всемирной лиги онлайн-шахмат Live Chess с разгромным счетом.

Крупнейший Live Chess-поединок в истории завершился победой команды Украины во всех трех видах программы - 808:396, 942:506, 650.5:493.5.

Об этом сообщается на странице "Украинские шахматы" в Facebook.

"Украина разгромила Россию и стала чемпионом. Только что на платформе Chess.com завершился исторический матч между Team Ukraine и Team Russia - это был суперфинал Всемирной Лиги и крупнейший Live Chess поединок в истории. Украина разгромно победила во всех трех видах программы. Счет, как говорится, на табло", - говорится в сообщении.

В суперфинале 5 сезона Всемирной лиги по шахматам Chess.com команды Украины и России сыграли три матча: пуля (1 + 1), блиц (5 + 2) и рапид (10 + 2).