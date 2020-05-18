Президент ФВУ поддержал выступление "Барком-Кажаны" в чемпионате Польши

Новости спорта:Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник прокомментировал желание львовского клуба "Барком-Кажаны" играть в чемпионате Польши.

Михаил Мельник в комментарии "Главкому", в частности, отметил, что этот опыт пошел бы на пользу волейбольной сборной Украины, ведь сборная Польши – чемпион мира.

"Уже разговаривал на эту тему с владельцем "Барком-Кажаны" Олегом Бараном, и с генеральным секретарем Польской федерации. Пока это только декларации, хотя подобные разговоры ведутся давно. Такие вопросы поднимал в разговорах с польскими партнерами в том числе и я. Нам было бы честью, если бы поляки приняли нашего представителя в ПлюсЛигу. Но сейчас мы должны признать, что такое сотрудничество имеет односторонний характер. Оно полезно только нам. Польша – чемпион мира, конечно, было бы полезно и почетно, если бы наш клуб играл в их чемпионате. Это способствовало бы карьерному росту наших волейболистов, принесло бы пользу национальной сборной.

Однако что с того полякам? Только хлопоты, дополнительные расходы, связанные с дальними выездами и пересечением границы. В любом случае, свое согласие или несогласие должны выразить польские клубы, а не их национальная федерация. Если они согласятся, будет здорово", - отметил Мельник.

Как сообщалось, львовский волейбольный клуб "Барком-Кажаны" подал заявку на участие в чемпионате Польши. Польша - двукратный чемпион мира по волейболу, у них сильнейший вид спорта именно волейбол. "Барком-Кажаны" в свою очередь - двукратный чемпион Украины.