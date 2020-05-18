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Украинский шахматист Коробов обыграл чемпиона мира Карлсена

Украинский шахматист Коробов обыграл чемпиона мира Карлсена
12:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Несмотря на всемирной карантин, число шахматных турниров для элитных гроссмейстеров увеличивается.

Шахматисты могут спокойно играть на расстоянии. Единственная преграда - нельзя отследить, не жульничают ли уважаемые участники. Но опыт показывает, что это - прерогатива слабых игроков. в отношении элитных шахматисов существует полное доверие.

Итак, не успели сыграть Кубок наций, как прошел Мемориал Вильгельма Стейница. Причем, в нем играли те шахматисты, которые не выступали в Кубке наций. Их было 10, и они сыграли в двухкруговом блиц-турнире. Контроль времени был 3 минуты на партию плюс две секунды за каждый сделанный ход, начиная с первого. Призовой фонд - 30 тысяч долларов.

Приятно, что среди участников был и украинский гроссмейстер Антон Коробов. Фаворитом турнира справедливо считался чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. Он и возглавил турнирную таблицу на старте - 2,5 очка из 3-х. Но в четвертом туре ему пришлось встретиться с украинцем, который на тот момент отставал на один пункт.

Антон, игравший белыми, после дебюта получил небольшое, но устойчивое преимущество. Соперники поменяли ферзей, а пешечная структура была симметричной. Однако неосторожный ход черных позволил харьковчанину выиграть качество. Несмотря на яростное сопротивление, Коробов технично довел партию до победы.

В дальнейшем Антон играл с переменным успехом, то побеждая, то уступая. К сожалению, на финише соревнований харьковчанин дважды проиграл, хотя имел одну выигрышную позицию и одну - равную. Это принесло ему в итоге 7,5 очка из 18-ти.

А вот Магнус Карлсен, несмотря на несколько осечек, легко выиграл турнир. Москвич Даниил Дубов, который долгое время держался во главе таблицы, на финише снизил скорость и занял второе место.

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Итоги турнира: Карлсен - 12 очков из 18-ти, Дубов - 10, Петр Свидлер (Россия) - 9,5, Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан), Джеффри Сюн (США) и Ле Куанг Льем (Вьтнам) - по 9, Коробов и Бу Сянчжи (Китай) - по 7,5 очка, Давид Антон (Испания) - 6,5. Последним стал Александр Грищук (Россия).

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Шахматы, Магнус Карлсен, Антон Коробов.
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