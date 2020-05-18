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Ветеран ММА рассказал о страшной смертности от коронавируса в России

Ветеран ММА рассказал о страшной смертности от коронавируса в России
16:26 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Легенда MMA — о коронавирусе в Дагестане.

Ветеран смешанных единоборств, двукратный победитель турниров Rings Магомедхан Гамзатханов, известный под прозвищем Волк-хан, рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане.

«У нас в Дагестане катастрофическая ситуация. Вчера в центральную больницу завезли 90 человек. Очень много умирают.

Я сегодня разговаривал с очень серьёзным врачом, Хасайбат Салимбековной (Нуцаловой, заведующей отделением нейрореанимации Республиканской клинической больницы в Махачкале. — Прим. «Чемпионата»). Она говорит, что сегодня ситуация контролируется, а ещё несколько дней назад была бесконтрольна. Сейчас всё ещё много людей болеет, но уже проще стало.

Регион попал во внешнее управление, там не местный управляет, а из Москвы. У нас же и правительство посадили там. Были большие пертурбации. И образовалось некое недоверие к власти.

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Чтобы понять, кто такой дагестанец, надо им быть. Вот губернатор Тульской области говорит, что надо сидеть дома, все сидят. А в Дагестане другая ситуация. Народ не верит местным властям. Больше поверили слухам из соцсетей, что это не опасно. И продолжили ходить на свадьбы, на мероприятия, всех перезаражали», — цитирует Гамзатханова «Спорт-экспресс».

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Дагестан, MMA, Коронавирус, Магомедхан Гамзатханов.
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