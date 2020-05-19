Триатлон на Днепре: первенство Европы перенесли на октябрь

Новости спорта:Первенство Европы по триатлону в Днепре перенесли на октябрь.

Европейский союз триатлона (ETU) объявил новых сроки проведения отложенных из-за коронавируса соревнований.

Молодежное первенство Европы U23 и Кубок Европы среди юниоров в Днепре намечены на 3-4 октября.

Чемпионат Европы в эстонском Тарту перенесен с 2-5 июля на 28-30 августа.

Чемпионат Европы по триатлону на средней дистанции, акватлону и аквабайку перенесен из Австрии (25-28 июля) в словенский Блед (18 сентября). Чемпионат Европы в спринте в шведском Мальме отменен.

Добавим, что турнир со статусом официального чемпионата Европы по триатлону в Украине пройдет впервые.