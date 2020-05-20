ЧМ-2021 по хоккею: Канада сыграет с Финляндией и США в группе

Новости спорта:Мировое первенство пройдет в Латвии и Беларуси.

Международная федерация хоккея (IIHF) во время видеоконференции утвердила состав групп на чемпионат мира-2021.

16 сборных были распределены на две группы по восемь команд. Чемпионат мира-2021 пройдет в мае следующего года в Беларуси и Латвии.

Сборная Финляндии — действующий чемпион мира. В прошлом году финны в финале обыграли Канаду (3:1).

Группа А (Минск, Беларусь): Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь и Великобритания;

Группа Б (Рига, Латвия): Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия, Казахстан.

Мировое первенство в 2020 году не проводилось. Турнир в Швейцарии был отменен в связи с пандемией коронавируса.