Арену в Питере могут не успеть достроить: Швейцария готова провести ЧМ-2023 по хоккею

Новости спорта:У России могут забрать ЧМ-2023, и его проведет Швейцария

Чемпионат мира по хоккею 2023 года, который должен состояться в Санкт-Петербурге, может быть перенесен в Швейцарию.

По данным издания Iltalehti, Швейцария надеется провести ЧМ-2023, так как в 2020-м из-за пандемии коронавируса турнир пришлось отменить. При этом следующие ЧМ расписаны до 2025 года включительно. И, если никто из стран не согласится провести турнир позже, Цюрих и Лозанна должны ждать своей очереди минимум пять лет.

Щвейцарцы рассчитывают на то, что Россия не успеет построить новую арену в Санкт-Петербурге к 2023 году, а также на то, что решением WADA России запретили проведение крупных международных соревнований уровня чемпионата мира. Правда, российская сторона оспорила санкции в Спортивном арбитражном суде, а потому постановление WADA сейчас не имеет силы.

Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола не исключил возможность переноса ЧМ-2023 из России: "Если WADA не изменит свое решение, то Россия не сможет принять у себя чемпионат мира 2023 года".

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал информацию так: "По состоянию на сегодняшний день этого нет. Швейцарская федерация занимается тем, что после отмены ЧМ-2020 готовит заявку на проведение турнира в 2026 году. До этой даты уже все расписано: в 2021 – Беларусь и Латвия, в 2022 – Финляндия, в 2023 – Россия, в 2024 – Чехия, в 2025 – Швеция. На мой взгляд, обсуждать возможный перенос какого-то турнира в другую страну слишком рано".