Скачать
Четверг, 21.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Милевский забил гол за Динамо-Брест в матче против БАТЭ (Видео)
Милевский забил гол за Динамо-Брест в матче против БАТЭ (Видео)
Месси и Гвардиола могли оказаться в Хетафе
Месси и Гвардиола могли оказаться в Хетафе
"Ты заблудился!": в сети появилось видео избиения игрока Динамо (Видео 18+)
"Ты заблудился!": в сети появилось видео избиения игрока Динамо (Видео 18+)
ЧМ-2021 по хоккею: Канада сыграет с Финляндией и США в группе
ЧМ-2021 по хоккею: Канада сыграет с Финляндией и США в группе

Арену в Питере могут не успеть достроить: Швейцария готова провести ЧМ-2023 по хоккею

Арену в Питере могут не успеть достроить: Швейцария готова провести ЧМ-2023 по хоккею
03:05 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:У России могут забрать ЧМ-2023, и его проведет Швейцария

Чемпионат мира по хоккею 2023 года, который должен состояться в Санкт-Петербурге, может быть перенесен в Швейцарию.

По данным издания Iltalehti, Швейцария надеется провести ЧМ-2023, так как в 2020-м из-за пандемии коронавируса турнир пришлось отменить. При этом следующие ЧМ расписаны до 2025 года включительно. И, если никто из стран не согласится провести турнир позже, Цюрих и Лозанна должны ждать своей очереди минимум пять лет.

Щвейцарцы рассчитывают на то, что Россия не успеет построить новую арену в Санкт-Петербурге к 2023 году, а также на то, что решением WADA России запретили проведение крупных международных соревнований уровня чемпионата мира. Правда, российская сторона оспорила санкции в Спортивном арбитражном суде, а потому постановление WADA сейчас не имеет силы.

Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола не исключил возможность переноса ЧМ-2023 из России: "Если WADA не изменит свое решение, то Россия не сможет принять у себя чемпионат мира 2023 года".

Новый состав групп на чемпионате мира 2021 года

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал информацию так: "По состоянию на сегодняшний день этого нет. Швейцарская федерация занимается тем, что после отмены ЧМ-2020 готовит заявку на проведение турнира в 2026 году. До этой даты уже все расписано: в 2021 – Беларусь и Латвия, в 2022 – Финляндия, в 2023 – Россия, в 2024 – Чехия, в 2025 – Швеция. На мой взгляд, обсуждать возможный перенос какого-то турнира в другую страну слишком рано".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Хоккей, Швейцария, ЧМ-2023.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Милевский забил гол за Динамо-Брест в матче против БАТЭ (Видео)
02 Рестлер, которого унесло в океан во время спасения сына, найден мертвым
03 Тайсон Фьюри рассказал о своей депрессии
04 Челси продлил второго футболиста за день
05 Известный испанский форвард завершил карьеру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь