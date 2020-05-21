НХЛ планирует доиграть сезон в 2-4 городах

Новости спорта:Лига подбирает города для возобновления сезона.

Руководство НХЛ признало, что в случае возобновления сезона матчи будут проходить не по привычной системе дом-выезд, а в определенных локациях.

Ожидается, что для каждого из четырех дивизионов выделят по городу, где команды будут базироваться.

«Выбираем из 8 или 9 городов. Нам хочется доиграть сезон, хочется вручить Кубок Стэнли. Никаких точных дат или ориентиров ни у кого нет. Скажу только, что мы и другие лиги не соревнуемся друг с другом, кто начнет первым», - сказал комиссар НХЛ Гари Бэттмен.

Ранее сообщалось, что НХЛ может возобновить сезон в июле с плей-офф, отменив доигровку регулярного сезона.