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Олимпиада в Токио в 2021 году под угрозой отмены

Олимпиада в Токио в 2021 году под угрозой отмены
14:19 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Игры-2020 в столице Японии были перенесены на 2021 год.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о невозможности еще одного переноса Олимпийских игр из-за пандемии коронавируса.

По его словам, Олимпиада-2020 состоится либо в 2021 году, либо не состоится вовсе.

«Я понимаю позицию наших японских партнеров [ответ на слова главы оргкомитета Игр-2020 Йоширо Мори о возможной отмене Олимпиады в случае еще одного переноса]. Мы не сможем вечно нанимать по 3 или 5 тысяч человек в оргкомитет», — цитирует Баха RTS.

Бах не стал уточнять, является ли разработка вакцины против коронавируса обязательным условием для проведения Олимпийских игр, но он не поддерживает вариант с проведением Олимпиады без зрителей.

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По причине глобальной эпидемии COVID-19 Олимпиада в Токио была перенесена на 2021 год. Старт Игр запланирован на 23 июля, последний день — 8 августа.

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Олимпийские игры, Япония, Коронавирус, Томас Бах, Токио-2020, Covid-19.
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