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ЧМ-2021: международная федерация хоккея планирует отсрочку

ЧМ-2021: международная федерация хоккея планирует отсрочку
19:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: xsport

Новости спорта:IIHF из-за пандемии коронавируса планирует отсрочить на две недели чемпионат мира 2021 года, а также изменить формат Континентального кубка.

Таким образом могут измениться сроки проведения турниров с участием хоккейных сборных Украины.

Об этом сообщает XSPORT.

"Чтобы избежать сложностей в организации турниров из-за последствий пандемии COVID-19 в IIHF хотят сдвинуть на две недели старт чемпионата мира в элитном дивизионе, который весной 2021 года будут принимать Беларусь и Латвия. Также могут подвинуть и чемпионаты в дивизионе IA и IB. В последнем, напомним, выступает национальная сборная Украины", - говорится в сообщении.

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Сейчас для проведения ЧМ-2021 по хоккею в Высшем дивизионе предлагаются даты 21 мая - 6 июня 2021 года.

Также в IIHF предложили немного изменить формулу клубного турнира - Континентального кубка. В Международной федерации хотят убрать из календаря сентябрьский раунд и начать турнир в середине октября (16 - 18 октября). Далее, в ноябре, состоятся еще четыре привычных мини-турнира с участием 16-ти клубов. Победитель каждой из четырех ноябрьских групп пройдет в финал, который предварительно назначен на 8 - 10 ноября 2021 года.

Голосовать за данные предложения будут на внеочередном Конгрессе IIHF с помощью видео-конференции 24 июня.

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Эти меры будут приняты в связи с ожиданием того, что многие национальные чемпионаты после выхода из карантина будут стартовать позже обычных дат.

"Мы должны постараться адаптировать наше расписание таким образом, чтобы дать европейским лигам и командам больше времени для комфортного окончания клубного сезона" – отметил президент IIHF Рене Фазель.

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Украина, Хоккей, ЧМ-2021.
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