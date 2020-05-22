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Футзал: сезон-2019/20 в украинской Экстралиге завершен

Футзал: сезон-2019/20 в украинской Экстралиге завершен
18:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:"Продэксим" признали победителем украинской футзальной Экстралиги сезона-2019/20.

22 мая состоялось заседание Исполкома Ассоциации футзала Украины (АФУ).

Исполнительный комитет АФУ принял решение считать сезон-2019/20 в украинской Экстралиге завершенным, а победителем признали херсонский клуб "Продэксим". Об этом сообщает пресс-служба АФУ.

Первую тройку в итоговом распределении мест в турнирной таблице по результатам сыгранного регулярного чемпионата (первого этапа) составили "Продэксим" (Херсон), "ХИТ" (Киев) и "Ураган" (Ивано-Франковск).

Таким образом, "Продэксим" примет участие в UEFA Futsal Champions League сезона-2020/21.

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Также принято решение остановить дальнейшее проведение чемпионата Украины по футзалу среди команд Первой лиги и считать его завершенным.

Награждение призеров обоих чемпионатов состоится в срок, согласованный с клубами.

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Футзал, АФУ, Продэксим.
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