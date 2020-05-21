УАФ: XXIII Конгресс Украинской ассоциации пройдет во Львове 7 июня

Новости спорта:Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ), заседание которого состоялось с использованием средств связи, утвердил дату и место проведения очередного Конгресса УАФ.

Члены исполкома поддержали предложение назначить проведение XXIII очередного Конгресса УАФ на 7 июня 2020 во Львове на стадионе "Арена Львов", сообщает пресс-служба организации.

Конгресс начнет работу в 14.00 с соблюдением предусмотренных законодательством санитарных и противоэпидемических мероприятий.

В повестке дня Конгресса, среди прочего, предусмотрены следующие вопросы: отчет президента, исполнительного комитета и администрации УАФ;

отчет аудиторского органа УАФ по консолидированной финансовой отчетности и годовой финансовый отчет УАФ по 2019;

об утверждении новой редакции Устава УАФ.