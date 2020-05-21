Восемь стадионов смогут принять матчи сборной Украины в ближайшие годы: список

Новости спорта:Всего в обойме шесть стадионов на ближайшие два года.

Исполком Украинской ассоциации футбола определил города и стадионы для проведения матчей сборной Украины в период с 2020 по 2022 год.

В данном списке 8 стадионов, среди которых ужгородский "Авангард" и полтавский стадион "Ворскла" имени Бутовского.

Другие стадионы, которые могут принять матчи сборной Украины, это НСК "Олимпийский" (Киев), ОСК "Металлист" (Харьков), "Арена Львов" (Львов), "Черноморец" (Одесса), "Днепр-Арена" (Днепр) и "Славутич-Арена" (Запорожье).

Напомним, что именно на ужгородском "Авангарде" сборная Украины провела свой первый матч в истории, уступив в 1992 году в товарищеском поединке команде Венгрии со счетом 1:3.

Также отметим, что на стадионе "Ворскла" сборная Украины еще не играла.