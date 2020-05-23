Херсонский Продэксим – чемпион Украины

Чемпионат Украины по футзалу среди клубов Экстра-лиги и Первой лиги сезона 2019/2020 завершен досрочно без доигрывания. Это решение принято 22 мая на заседании Исполкома Ассоциации футзала Украины.
В чемпионате сыграно более половины матчей, но заботясь о жизни и здоровье всех без исключения участников чемпионата в условиях угрозы пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине, Исполнительный комитет Ассоциации футзала Украины принял решение остановить дальнейшее проведение чемпионата Украины по футзалу среди клубов.
МФК «Продэксим» (Херсон) назван чемпионом Украины и получил право участия в Лиге чемпионов по футзалу 2020/2021. Награждение призеров состоится в сроки и способ, согласованный позже с клубами.
Экстра-лига. Итоговое распределение мест
1. МФК «Продэксим» (Херсон)
2. ФК «ХИТ» (Киев)
3. НФК «Ураган» (Ивано-Франковск)
4. ФК «ИнБев» (Житомир)
5. МФК «Кардинал-Ровно» (Ровно)
6. ФК «Энергия» (Львов)
7. ФК «Food Centre-СумГУ» (Сумы)
8. СК «Сокол» (Хмельницький)
9. ФК «Эпицентр К Авангард» (Одесса)