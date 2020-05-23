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Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Херсонский Продэксим – чемпион Украины

Херсонский Продэксим – чемпион Украины
08:11 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Решение принято 22 мая на заседании Исполкома Ассоциации футзала Украины.

Чемпионат Украины по футзалу среди клубов Экстра-лиги и Первой лиги сезона 2019/2020 завершен досрочно без доигрывания. Это решение принято 22 мая на заседании Исполкома Ассоциации футзала Украины.

В чемпионате сыграно более половины матчей, но заботясь о жизни и здоровье всех без исключения участников чемпионата в условиях угрозы пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине, Исполнительный комитет Ассоциации футзала Украины принял решение остановить дальнейшее проведение чемпионата Украины по футзалу среди клубов.

МФК «Продэксим» (Херсон) назван чемпионом Украины и получил право участия в Лиге чемпионов по футзалу 2020/2021. Награждение призеров состоится в сроки и способ, согласованный позже с клубами.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Экстра-лига. Итоговое распределение мест

1. МФК «Продэксим» (Херсон)

2. ФК «ХИТ» (Киев)

3. НФК «Ураган» (Ивано-Франковск)

4. ФК «ИнБев» (Житомир)

5. МФК «Кардинал-Ровно» (Ровно)

6. ФК «Энергия» (Львов)

7. ФК «Food Centre-СумГУ» (Сумы)

8. СК «Сокол» (Хмельницький)

9. ФК «Эпицентр К Авангард» (Одесса)

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Чемпионат Украины, Футзал, Мини футбол, Продэксим.
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