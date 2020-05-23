ЧМ по шахматам среди юношей перенесен

Новости спорта:Юношеский чемпионат мира по шахматам перенесен на неопределенный срок.

Чемпионат мира по шахматам среди юношей и девушек (до 14, 16 и 18 лет), который должен был пройти в Мамае (Румыния) в сентябре этого года, перенесен на неопределенный срок.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

"Правление ФИДЕ получило и должным образом рассмотрело запрос от организаторов чемпионата мира по шахматам среди молодежи 2020 года. В связи с тем, что в мире все еще существует большая степень неопределенности из-за пандемии COVID-19, решено отложить чемпионат мира по шахматам среди молодежи, запланированный на сентябрь 2020 года, на более поздний срок", - говорится в сообщении.

Новые даты проведения молодежного первенства мира по шахматам будут определены по согласованию с организаторами соревнований с учетом эпидемиологической ситуации.