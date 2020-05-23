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ЧМ по шахматам среди юношей перенесен

ЧМ по шахматам среди юношей перенесен
12:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Юношеский чемпионат мира по шахматам перенесен на неопределенный срок.

Чемпионат мира по шахматам среди юношей и девушек (до 14, 16 и 18 лет), который должен был пройти в Мамае (Румыния) в сентябре этого года, перенесен на неопределенный срок.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

"Правление ФИДЕ получило и должным образом рассмотрело запрос от организаторов чемпионата мира по шахматам среди молодежи 2020 года. В связи с тем, что в мире все еще существует большая степень неопределенности из-за пандемии COVID-19, решено отложить чемпионат мира по шахматам среди молодежи, запланированный на сентябрь 2020 года, на более поздний срок", - говорится в сообщении.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Новые даты проведения молодежного первенства мира по шахматам будут определены по согласованию с организаторами соревнований с учетом эпидемиологической ситуации.

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Шахматы, ФИДЕ, Карантин, Новости спорта.
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