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НХЛ: возобновление сезона возможно в формате плей-офф из 24 команд

НХЛ: возобновление сезона возможно в формате плей-офф из 24 команд
10:08 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Профсоюз игроков НХЛ одобрил возобновление сезона в формате плей-офф из 24 команд.

Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) предварительно одобрил план возобновления сезона в формате плей-офф с участием 24 команд.

«Исполнительный совет санкционирует дальнейшие переговоры с НХЛ о возобновлении сезона в формате плей-офф из 24 команд, чтобы определить обладателя Кубка Стэнли в 2020 году. Остаётся обсудить некоторые детали. Итоговая договорённость по формату будет зависеть от достижения соглашения по всем вопросам, касающимся возобновления сезона», — говорится в заявлении НХЛПА.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 5,1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 330 тыс. смертей. Вылечились более 2 млн человек.

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НХЛ, Канада, Хоккей, Чемпионат США, НХЛПА.
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