Скачать
Воскресенье, 24.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Боруссия Д не заметила Вольфсбург: обзор матча (Видео)
Боруссия Д не заметила Вольфсбург: обзор матча (Видео)
Бавария забила пять мячей Айнтрахту
Бавария забила пять мячей Айнтрахту
Стала известна официальная дата возобновления Ла Лиги
Стала известна официальная дата возобновления Ла Лиги
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Нурмагомедов ответил Макгрегору: ты величайший боец UFC в истории Твиттера

Нурмагомедов ответил Макгрегору: ты величайший боец UFC в истории Твиттера
08:12 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов ответил ирландскому бойцу Конору Макгрегору.

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил ирландскому бойцу Конору Макгрегору, который выбрал четырёх величайших бойцов в истории.

«Ты проигрывал в полулёгком, лёгком и полусреднем весе. Ты никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors. Ты сдавался больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс вместе взятые. Ты величайший боец UFC в истории Twitter», — написал Хабиб в «Твиттере».

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Ранее Макгрегор составил свою версию величайших бойцов в истории. Ирландец поставил себя на второе место в рейтинге, но при этом не нашёл в нём места Хабибу Нурмагомедову, которому в 2018 году проиграл титул досрочно. Первое место Макгрегор отдал Андерсону Силве, второе — Жоржу Сен-Пьеру, а третье — Джону Джонсу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Японская девушка-рестлер умерла в возрасте 22 лет
02 Боруссия Д не заметила Вольфсбург: обзор матча (Видео)
03 Экс-футболист Металлиста покончил жизнь самоубийством
04 Бавария забила пять мячей Айнтрахту
05 Клуб Реброва с двумя украинцами в составе удачно возобновил сезон
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь