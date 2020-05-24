Один из лучших в истории рестлер утонул в океане - он спасал сына

Новости спорта:Спортсмен погиб, совершив героический поступок.

Известный рестлер, один из лучших в истории WWE промоушена Шад Гаспард утонул в океане в Калифорнии. Информацию подтвердили власти округа Лос-Анджелес.

Гаспард и его 10-летний сын купались на пляже Венис-Бич в Калифорнии и попали в сильное океанское течение.

К утопающим быстро прибыла береговая полиция, однако Гаспард приказал сначала спасти ребенка, а затем скрылся под водой. Мальчик оказался в лодке и остался в живых.

20 мая к берегам Венис-Бич прибило тело мужчины, в котором коронеры опознали Шада.

Стоит отметить, что Гаспард, помимо участия в шоу WWE также снимался в эпизодических ролях в кино и выступал каскадером.