Латвия - победитель виртуального чемпионата мира по хоккею

Новости спорта:Победой национальной команды Латвии завершился виртуальный чемпионат мира по хоккею.

В финале сборная Латвии со счетом 8:5 взяла верх над командой Финляндии, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF).

В матче "бронзу" сборная Чехии в серии буллитов одолела команду Словакии - 8:7.

Итоговая классификация: 1. Латвия, 2. Финляндия, 3. Чехия, 4. Словакия, 5. Швеция, 6. Швейцария, 7. Канада, 8. Россия, 9. Норвегия, 10. Великобритания, 11. США, 12. Германия, 13. Дания, 14. Италия, 15. Беларусь, 16. Казахстан.

Виртуальный чемпионат мира - интерактивное соревнование болельщиков, организованное международной федерацией хоккея. Болельщики голосовали за сборную в аккаунтах IIHF в социальных сетях. Национальная команда, которая получала большинство голосов, выигрывала в матче.