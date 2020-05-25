Тайсону предложили более 20 миллионов долларов за кулачные бои

Новости спорта:Майк Тайсон может встретится с Вандерлеем Сильвой.

Президент компании BKFC Дэвид Фельдман предложил Майку Тайсону контракт на бой по правилам кулачных поединков.

Фельдман не стал раскрывать точную сумму, заявив только, что это сумма превышает 20 миллионов долларов, а контракт включает в себя пожертвования на благотворительность.

Фельдман все еще ведет переговоры с Тайсоном и готов обсуждать соперника только после заключения сделки, но нескольких кандидатов он может назвать.

"Я не предложил это Тито Ортизу. Не уверен, что это привлечет внимание. Полагаю, что кандидатура Вандерлея Сильвы больше подходит. Не важно насколько стар Сильва, он все еще опасен. Полагаю, что это будет интригующим противостоянием", — цитирует Фельдмана mmafighting.com.

Фельдман планирует провести первый турнир после начала пандемии 26 июня.

Ранее Тайсон заявил, что открыт для каждого предложения.