Грицай: Усик признает, что на самом деле боится боев без правил (Видео)

Новости спорта:Борец рассказал о своем конфликте с министром спорта Вадимом Гутцайтом.

Украинский борец Богдан Грицай, который стал известным после словесной перепалки с боксером Александром Усиком, записал новое видео, в котором рассказал:

"Почему Усик и YouTube? Усик для запугивания несогласных с ватной пропагандой и продвижения "русского мира" использует Интернет. Я отвечаю симметрично.

Сейчас имеем хорошие результаты. Усик признает, что на самом деле боится боев без правил, а запугивание – это зло. Поэтому он всячески отказывается от предложенного мне боя.

А Ломаченко уже призывает подписывать петицию в интересах российской церкви. Хотя совсем недавно они с Усиком обещали стать с кулаками на ее защиту. От кулаков до петиций – разве это не прогресс?"

Кроме того, Богдан Грицай подробно рассказал о своем конфликте с министром спорта Вадимом Гутцайтом.