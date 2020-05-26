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Чемпион UFC: Я бы уничтожил Конора, если бы захотел

Чемпион UFC: Я бы уничтожил Конора, если бы захотел
11:24 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Усман уверен, что бой против ирландца станет для него легкой прогулкой.

Обладатель титула UFC в полусреднем весе Камару Усман отреагировал на возможный бой с ирландским бойцом Конором Макгрегором.

Недавно менеджер Усмана Али Абдель-Азиз предложил Макгрегору встретиться с его подопечным. Конор пока не отреагировал на это, а вот Камару, видимо, решил "подлить масла в огонь".

"Я действительно не понимаю, почему вы все хотите видеть этого парня мертвым. Я бы уничтожил его, если бы захотел, и он бы ничего с этим не сделал", - написал Камару в своем Twitter.

Напомним, что 33-летний американец последний раз появлялся в октагоне в декабре 2019 года, победив Колби Ковингтона. Макгрегор, в свою очередь, последний поединок провел в феврале 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне.

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Ранее Конор назвал себя вторым лучшим бойцом в истории ММА.

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MMA, UFC, Конор Макгрегор, Камару Усман.
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