Чемпион UFC: Я бы уничтожил Конора, если бы захотел

Новости спорта:Усман уверен, что бой против ирландца станет для него легкой прогулкой.

Обладатель титула UFC в полусреднем весе Камару Усман отреагировал на возможный бой с ирландским бойцом Конором Макгрегором.

Недавно менеджер Усмана Али Абдель-Азиз предложил Макгрегору встретиться с его подопечным. Конор пока не отреагировал на это, а вот Камару, видимо, решил "подлить масла в огонь".

"Я действительно не понимаю, почему вы все хотите видеть этого парня мертвым. Я бы уничтожил его, если бы захотел, и он бы ничего с этим не сделал", - написал Камару в своем Twitter.

Напомним, что 33-летний американец последний раз появлялся в октагоне в декабре 2019 года, победив Колби Ковингтона. Макгрегор, в свою очередь, последний поединок провел в феврале 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне.

Ранее Конор назвал себя вторым лучшим бойцом в истории ММА.