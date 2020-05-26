Чемпион UFC: Я бы уничтожил Конора, если бы захотел

Обладатель титула UFC в полусреднем весе Камару Усман отреагировал на возможный бой с ирландским бойцом Конором Макгрегором.
Недавно менеджер Усмана Али Абдель-Азиз предложил Макгрегору встретиться с его подопечным. Конор пока не отреагировал на это, а вот Камару, видимо, решил "подлить масла в огонь".
"Я действительно не понимаю, почему вы все хотите видеть этого парня мертвым. Я бы уничтожил его, если бы захотел, и он бы ничего с этим не сделал", - написал Камару в своем Twitter.
Напомним, что 33-летний американец последний раз появлялся в октагоне в декабре 2019 года, победив Колби Ковингтона. Макгрегор, в свою очередь, последний поединок провел в феврале 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне.
Ранее Конор назвал себя вторым лучшим бойцом в истории ММА.