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Генри Сехудо: Спасибо за удивительный опыт, Дэна Уайт

Генри Сехудо: Спасибо за удивительный опыт, Дэна Уайт
09:44 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Генри Сехудо подтвердил завершение карьеры.

Американский боец смешанного стиля Генри Сехудо подтвердил завершение карьеры.

«Спасибо за удивительный опыт, Дэна Уайт. Я всегда буду благодарен. Спасибо за то, что рискнули заняться спортом, который, как думали люди, никогда не получится. Для всех моих тренеров и болельщиков это была замечательная поездка. Тройной чемпион ушёл», — написал Сехудо в своём «твиттере».

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Накануне стало известно, что Сехудо исключён из всех рейтингов UFC. Так в промоушене отреагировали на его объявление о завершении карьеры, которое он сделал после победы в поединке на турнире UFC 249 9 мая.Таким образом, пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, которые ранее принадлежал Сехудо, стал вакантным. Первые три места в дивизионе занимают Марлон Мораес, Алджамейн Стерлинг и россиянин Пётр Ян.

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Бокс, MMA, UFC, Бокс новости, Генри Сехудо.
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