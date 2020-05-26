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Не Хабиб и не Макгрегор: Кормье назвал лучшего бойца ММА

Не Хабиб и не Макгрегор: Кормье назвал лучшего бойца ММА
12:34 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Кормье не стал называть Нурмагомедова величайшим бойцом в истории MMA.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье включил обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в список лучших бойцов в истории смешанных единоборств, но не поставил его на первое место. По его мнению, этого более достоин канадец Жорж Сен-Пьер, также бывший чемпион в двух дивизионах.

«Перечислю без определённого порядка: Деметриус Джонсон, Жорж Сен-Пьер, Хабиб Нурмагомедов, у которого 28 побед и ноль поражений, я сам и, вероятно, Макгрегор.

Конор не защищал титулы, зато завоевал два. Да, и Генри Сехудо тоже в списке.

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Если называть одного бойца, то назову Жоржа. После победы над Биспингом он стал чемпионом двух дивизионов», — рассказал Кормье в интервью журналисту ESPN Ариэлю Хельвани.

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MMA, UFC, Новости спорта, Даниэль Кормье.
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