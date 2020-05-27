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НХЛ возобновляет сезон: все пары предварительного раунда плей-офф

НХЛ возобновляет сезон: все пары предварительного раунда плей-офф
15:07 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:На этой стадии сыграют 24 команды.

НХЛ объявила, что лига будет возобновлена со стадии плей-офф, а регулярный чемпионат завершен.

В нынешнем сезоне на этой стадии будут представлены 24 команды, а не 16, как было всегда. По 12 команд Востока и Запада отобрали по проценту набранных очков.

Из-за большего количества участников, команды сыграют предварительный раунд до трех побед.

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Определились следующие пары раунда:

Восток: Питтсбург - Монреаль, Каролина - Нью-Йорк Рейнджерс, Нью-Йорк Айлендерс - Флорида, Торонто - Коламбус.

Запад: Эдмонтон - Чикаго, Нэшвилл - Аризона, Ванкувер - Миннесота, Калгари - Виннипег.

По результатам предварительного раунда в лиге останутся 16 команд, которые и выйдут в первый раунд плей-офф.

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НХЛ, Хоккей, Новости хоккея.
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