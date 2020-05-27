НХЛ возобновляет сезон: все пары предварительного раунда плей-офф

НХЛ объявила, что лига будет возобновлена со стадии плей-офф, а регулярный чемпионат завершен.
В нынешнем сезоне на этой стадии будут представлены 24 команды, а не 16, как было всегда. По 12 команд Востока и Запада отобрали по проценту набранных очков.
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Определились следующие пары раунда:
Восток: Питтсбург - Монреаль, Каролина - Нью-Йорк Рейнджерс, Нью-Йорк Айлендерс - Флорида, Торонто - Коламбус.
Запад: Эдмонтон - Чикаго, Нэшвилл - Аризона, Ванкувер - Миннесота, Калгари - Виннипег.
По результатам предварительного раунда в лиге останутся 16 команд, которые и выйдут в первый раунд плей-офф.