Уайт отреагировал на завершение карьеры Сехудо

Новости спорта:Президент UFC считает, что дело не в деньгах.

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал ситуацию с завершением карьеры чемпиона легчайшего веса Генри Сехудо. Функционера цитирует MMAJunkie.

"Уход Сехудо не был попыткой поторговаться. Он давно говорил о завершении карьеры. Парень был профессиональным спортсменом всю жизнь. Думаю, он просто устал от сгонки веса. Но всем хочется выставить это как вопрос денег.

Спросите Генри, что он сделал в последнем бою, если он захочет рассказать. И, если захочет, возможно, поймете, что все это было не из-за денег".

Напомним, UFC удалил Сехудо из рейтингов промоушена.