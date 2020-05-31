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Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по легкой атлетике

Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по легкой атлетике
17:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Скончался трехкратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Бобби Морроу.

Американский легкоатлет-спринтер Бобби Морроу ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Об этом сообщает официальный сайт World Athletics.

За свою достаточно непродолжительную карьеру Морроу установил 11 мировых рекордов и трижды стал чемпионом на Олимпийских играх 1956 года в австралийском Мельбурне. Американец является одним из четырех атлетов, которым удалось выиграть золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров, а также в эстафете 4x100 метров на одной Олимпиаде. Трое других это Джесси Оуэнс (1936), Карл Льюис (1984) и Усейн Болт (2012, 2016).

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В 1956-м журнал Sports Illustrated признал Морроу спортсменом года, однако уже в 1958-м Бобби в 23-летнем возрасте ушел из спорта, и с тех пор работал фермером и столяром.

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Легкая атлетика, Умер, Боббі Морроу.
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