Начинается масштабная эстафета Олимпийского дня-2020

Новости спорта:Национальный олимпийский комитет Украины продолжает следовать олимпийским ценностям и распространению идей активного образа жизни.

НОК инициирует масштабную онлайн-эстафету Олимпийского дня в Украине, участником которого может стать каждый желающий, сообщает пресс-служба организации.

"Для любителей здорового образа жизни и олимпийского движения начало лета всегда ассоциируется с традиционным всеукраинским проектом Национального олимпийского комитета Украины - "Олимпийским днем". Поэтому с 1 по 19 июня снимайте видео с занятий любимым видом спорта, выкладывайте его в своих социальных сетях и получайте приятные олимпийские подарки", - говорится в сообщении.

Детали участия по этой ссылке.

Ежегодно масштабное спортивно-семейное мероприятие, приуроченное ко дню основания Международного олимпийского комитета (23 июня 1894 года), собирает тысячи любителей спорта по всей стране.