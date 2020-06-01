Скачать
Понедельник, 01.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Тайсона Фьюри обязали провести защиту титула WBC
Тайсона Фьюри обязали провести защиту титула WBC
Бой Ломаченко - Лопес проведут в сентябре
Бой Ломаченко - Лопес проведут в сентябре
Официально: ПСЖ оформил громкий трансфер
Официально: ПСЖ оформил громкий трансфер
УПЛ: "Шахтер" одержал волевую победу над "Динамо"
УПЛ: "Шахтер" одержал волевую победу над "Динамо"

Начинается масштабная эстафета Олимпийского дня-2020

Начинается масштабная эстафета Олимпийского дня-2020
11:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Национальный олимпийский комитет Украины продолжает следовать олимпийским ценностям и распространению идей активного образа жизни.

НОК инициирует масштабную онлайн-эстафету Олимпийского дня в Украине, участником которого может стать каждый желающий, сообщает пресс-служба организации.

"Для любителей здорового образа жизни и олимпийского движения начало лета всегда ассоциируется с традиционным всеукраинским проектом Национального олимпийского комитета Украины - "Олимпийским днем". Поэтому с 1 по 19 июня снимайте видео с занятий любимым видом спорта, выкладывайте его в своих социальных сетях и получайте приятные олимпийские подарки", - говорится в сообщении.

Детали участия по этой ссылке.

Степаненко отреагировал на скандальный эпизод в матче с Динамо

Ежегодно масштабное спортивно-семейное мероприятие, приуроченное ко дню основания Международного олимпийского комитета (23 июня 1894 года), собирает тысячи любителей спорта по всей стране.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Олимпиада, Эстафета, НОК, ОИ, ОИ-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Степаненко отреагировал на скандальный эпизод в матче с Динамо
02 УПЛ: "Шахтер" одержал волевую победу над "Динамо"
03 Владимир Кличко: Я - Джордж Флойд
04 Бундеслига: "Боруссия Д" оторвалась на полную в матче против "Падерборна"
05 Андрей Пятов о Марлосе: "Он прибавил и будет еще прибавлять"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь