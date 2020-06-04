Новости спорта:При этом проведение соревнований пока не гарантировано.

В Японии может пройти «упрощенная» версия Олимпиады в 2021 году, о чем заявила губернатор Токио Юрико Коикэ.

Слова Коикэ последовали после того, как о потенциальных ограничениях следующих Игр сообщило издание Yomiuri. В частности, речь идет об обязательном ПЦР-тестировании всех зрителей (и уменьшении их числа) и ограничениях на вход в олимпийскую деревню.

«Проведение Олимпийских и Паралимпийских игр взывает к пониманию токийцев и японцев. Поэтому мы должны рационализировать то, что может быть рационализировано, и упростить то, что может быть упрощено», — заявила Коикэ.

Напомним, Олимпиада-2020 была перенесена на 2021 год из-за пандемии COVID-19. При этом ее дальнейший перенос организаторы называют невозможным.

Международный олимпийский комитет уже выделил 800 миллионов долларов на решение проблем, которые были спровоцированы переносом Олимпиады на следующий год.