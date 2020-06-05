UFC 250: результаты взвешивания (Видео)

В его главном событии выступят чемпионка лиги в двух весовых категориях Аманда Нуньес и Фелисия Спенсер. На кону противостояния будет стоять пояс в полулёгком весе.
В преддверии противостояния спортсменки прошли официальную церемонию взвешивания. Аманда Нуньес показала на весах 65,7 кг, а Спенсер — 65,5 кг.
UFC 250. Взвешивание
Основной кард
Аманда Нуньес (145 фунтов) — Фелисия Спенсер (144,5 фунта)
Рафаэль Ассунсао (136) — Коди Гарбрандт (136)
Альджамейн Стерлинг (136) — Кори Сандхеген (135,5)
Нейл Мэгни (171) — Рокко Мартин (170,5)
Шон О'Мэйли (136) — Эдди Уайнленд (136).