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UFC 250: результаты взвешивания (Видео)

UFC 250: результаты взвешивания (Видео)
21:28 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:В ночь с 6 на 7 июня (время киевское) времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 250.

В его главном событии выступят чемпионка лиги в двух весовых категориях Аманда Нуньес и Фелисия Спенсер. На кону противостояния будет стоять пояс в полулёгком весе.

В преддверии противостояния спортсменки прошли официальную церемонию взвешивания. Аманда Нуньес показала на весах 65,7 кг, а Спенсер — 65,5 кг.

UFC 250. Взвешивание

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Аманда Нуньес (145 фунтов) — Фелисия Спенсер (144,5 фунта)

Рафаэль Ассунсао (136) — Коди Гарбрандт (136)

Альджамейн Стерлинг (136) — Кори Сандхеген (135,5)

Нейл Мэгни (171) — Рокко Мартин (170,5)

Шон О'Мэйли (136) — Эдди Уайнленд (136).

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MMA, Смешанные единоборства, UFC, Аманда Нуньес, UFC 250, Аманда Нуньес - Фелисия Спенсер, Фелисия Спенсер.
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