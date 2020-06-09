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Надаль и Газоль объединились в борьбе против коронавируса: собрали 14 миллионов

Надаль и Газоль объединились в борьбе против коронавируса: собрали 14 миллионов
04:04 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости спорта:Спортсмены Надаль и Газоль собрали 14 млн евро на борьбу с коронавирусом.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль и баскетболист Пау Газоль собрали более 14 млн евро на борьбу с последствиями коронавируса и на помощь людям, пострадавшим от пандемии, сообщает УНН со ссылкой на El Mundo.

Рафаэль Надаль сообщил, что ему и баскетболисту Пау Газоль удалось превзойти план по сбору средств для помощи пострадавшим от пандемии коронавируса. В целом было пожертвовано 14 млн евро.

"Я думаю, что мы достигли чего-то очень важного. Нам удалось разжечь огонь, но реакция наших друзей и знакомых была впечатляющей", - написал Надаль в социальных сетях.

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Заметим, что Надаль двукратный олимпийский чемпион по теннису и 19-кратный победитель турниров "Большого шлема", а Газоль дважды выигрывал НБА, а также однажды чемпионат мира по баскетболу.

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Рафаэль Надаль, Пау Газоль, Коронавирус.
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