Кормье возвращается: боец подписал контракт на следующий бой

Об этом Кормье сообщил посредством «Твиттера», выложив соответствующее фото.
Пока неизвестно, с кем сразится Кормье, однако ожидается, что это будет действующий чемпион UFC в тяжёлой весовой категории американец хорватского происхождения Стипе Миочич.
— Daniel Cormier (@dc_mma) June 8, 2020
Напомним, в первом поединке Стипе и Даниэля, который прошёл на турнире UFC 226 в июле 2018 года, Кормье нокаутировал Миочича в первом раунде и отобрал у него пояс. Однако в августе 2019 года Стипе вернул себе титул, победив Даниэля на турнире UFC 241 техническим нокаутом в четвёртом раунде.
Ранее стал известен файт-кард турнира UFC Fight Night 172.