Пидручный рассказал о "легальном" допинге

Новости спорта:Лидер сборной Украины по биатлону не применяет лекарство от астмы.

Лидер мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный знает о препаратах от астмы, которые называют легальным допингом, но сам не использует.

«Насколько я знаю, есть много астматиков в биатлоне: из Норвегии, Франции, Австрии. Неоднократно видел, как перед стартом они пользовались баллончиками против астмы».

«Не знаю, насколько это помогает, у меня нет причин пробовать этот препарат. Согласно слухам, это такой легальный допинг, который действительно улучшает результаты», - сказал Пидручный в эфире Instagram-канала PlayPro.