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Боец ММА, купаясь на речке с сыном, обнаружил труп утопленника (Видео)

Боец ММА, купаясь на речке с сыном, обнаружил труп утопленника (Видео)
16:58 Сегодня Телеграф xsport Фото: Инстаграм
Боец Александр Шлеменко обнаружил и вытащил тело из речки Иртыш.

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко (59-13-1) поделился неприятной историей, которая случилась с ним накануне. В своем Instagram спортсмен рассказал, как купаясь на речке со своим сыном, он увидел в реке Иртыш плавающий труп. Александр собственноручно вытащил тело из воды, однако человека было уже не спасти.

«Друзья, всем привет. Сегодня со мной произошла неприятная история. Купались с сыном и я увидел труп метрах в 15 от берега. Сплавал за ним, вытащил. Мужчина лет 40-45. Уже всё, к сожалению. Оказывать помощь уже было бессмысленно, потому что плавает он, как минимум, сутки, судя по тому, как он выглядит. Вызвал полицию, жду, пока приедет наряд, чтобы забрали тело, опознали и так далее. Ребята, будьте осторожны на воде, трезво оценивайте свои силы, потому что вас кто-то может ждать дома. Вот такая неприятная ситуация. Выловил и вытащил труп из Иртыша. Впервые в жизни».

Ранее известный боец WWE утонул в океане, спасая своего тонущего сына.

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Все по теме:

Видео, MMA, Александр Шлеменко, Новости ММА.

Автор:

Телеграф
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