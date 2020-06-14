Казахстан подаст заявку на проведение ЧМ-2026 по хоккею

Нур-Султан и Алма-Ата готовы принять турнир.

Казахстан планирует подать заявку на проведение чемпионата мира-2026 в элитном дивизионе. Эту информацию официально подтвердил директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев.

По его словам, турнир может пройти на двух современных аренах в Нур-Султане и Алма-Аты.

«Мы будем подавать заявку на проведение турнира 2026 года. Мы в этом году ее хотели подать на конгрессе, но в связи с тем, что конгресс будет заочным, заявка будет подана в следующем году.

У нас есть две 12-тысячные арены в Нур-Султане и Алма-Ате, где проходят матчи Континентальной хоккейной лиги. Там мы планируем провести чемпионат мира».

На проведение ЧМ-2026 также претендуют Великобритания и Норвегия. Следующее мировое первенство пройдет в Латвии и Беларуси.