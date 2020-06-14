Global Athlete: МОК нарушает права человека

Движение Global Athlete настаивает на том, что спорт не может быть вне политики.

Позиция Международного олимпийского комитета (МОК) штрафовать спортсменов, которые преклоняют колено в знак борьбы против расизма, нарушает права человека, считают в движении Global Athlete. В организации призывают отменить Правило 50 Олимпийской хартии, которое запрещает демонстрацию политических лозунгов.

«Спортсменам приходится выбирать между соревнованиями в тишине, и правом отстаивать свои убеждения. Молчание приводит к дискриминации в спорте».

«Спортсмены редко получают право голоса по правилам и развитию спорта, хотя без них соревнования лишены смысла. Глупо оставаться в стороне и говорить, что атлеты должны быть вне политики, в то время как сам МОК использует политику в своих интересах».

Ранее МОК подтвердил, что будет штрафовать спортсменов за преклонение колен в знак солидарности с движением Black Lives Matter на предстоящей Олимпиаде в Токио. Правило 50 Олимпийской хартии гласит, что «никакая демонстрация или политическая, религиозная или расовая пропаганда не допускаются ни на каких олимпийских объектах, площадках или других территориях».

В отличии от МОК, ФИФА призвала организаторов футбольных соревнований не наказывать футболистов за проявленные знаки солидарности с погибшим от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда. Акцию поддержали в возобновившейся недавно Бундеслиге.

Напомним, преклонять колени в знак протеста против расизма намерены в АПЛ после рестарта сезона. Футболисты также выйдут на поле в футболках, на которых вместо их фамилий будут надписи «Black Lives Matter».