Скачать
Воскресенье, 14.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Гол Мораеса приблизил Шахтер к чемпионству (Видео)
Гол Мораеса приблизил Шахтер к чемпионству (Видео)
Хирн раскрыл подробности супербоя Джошуа - Фьюри
Хирн раскрыл подробности супербоя Джошуа - Фьюри
Грузинский боец побил рекорд UFC по тейкдаунам
Грузинский боец побил рекорд UFC по тейкдаунам
Благородный поступок Косты - в обзоре матча Атлетик - Атлетико (Видео)
Благородный поступок Косты - в обзоре матча Атлетик - Атлетико (Видео)

Global Athlete: МОК нарушает права человека

Global Athlete: МОК нарушает права человека
19:17 Сегодня Телеграф sport.ua
Движение Global Athlete настаивает на том, что спорт не может быть вне политики.

Позиция Международного олимпийского комитета (МОК) штрафовать спортсменов, которые преклоняют колено в знак борьбы против расизма, нарушает права человека, считают в движении Global Athlete. В организации призывают отменить Правило 50 Олимпийской хартии, которое запрещает демонстрацию политических лозунгов.

«Спортсменам приходится выбирать между соревнованиями в тишине, и правом отстаивать свои убеждения. Молчание приводит к дискриминации в спорте».

«Спортсмены редко получают право голоса по правилам и развитию спорта, хотя без них соревнования лишены смысла. Глупо оставаться в стороне и говорить, что атлеты должны быть вне политики, в то время как сам МОК использует политику в своих интересах».

Джошуа поддержал акцию Black Lives Matter

Ранее МОК подтвердил, что будет штрафовать спортсменов за преклонение колен в знак солидарности с движением Black Lives Matter на предстоящей Олимпиаде в Токио. Правило 50 Олимпийской хартии гласит, что «никакая демонстрация или политическая, религиозная или расовая пропаганда не допускаются ни на каких олимпийских объектах, площадках или других территориях».

В отличии от МОК, ФИФА призвала организаторов футбольных соревнований не наказывать футболистов за проявленные знаки солидарности с погибшим от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда. Акцию поддержали в возобновившейся недавно Бундеслиге.

Напомним, преклонять колени в знак протеста против расизма намерены в АПЛ после рестарта сезона. Футболисты также выйдут на поле в футболках, на которых вместо их фамилий будут надписи «Black Lives Matter».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Расизм, ФИФА, МОК, Джордж Флойд, Black Lives Matter, Global Athlete, Правило 50 Олимпийской хартии.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В стиле Месси: Цыганков забил лучший гол в карьере (Видео)
02 Ужасающие подробности травмы капитана Динамо (Видео)
03 Заря - Динамо: детальный обзор скандального матча УПЛ (Видео)
04 Скандал с VAR, пенальти, удаление: Динамо добыло тяжелую победу над Зарей
05 Цыганков вернулся: Виктор забил шикарный гол Заре со штрафного (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь