Без Макгрегора и Хабиба: Уайт назвал лучших бойцов UFC в истории

Дана Уайт назвал имена лучших бойцов за всю историю промоушена.

Президент UFC Дана Уайт назвал имена бойцов, которые, по его мнению, входят в топ-4 лучших в истории. В списке не оказалось ни действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, ни его давнего соперника, бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Если речь идёт о четырёх лучших бойцах, надо выбрать Ройса Грейси (победитель первых турниров UFC в начале 90-х. — Прим. ред.), понятно почему. Также надо назвать Аманду Нуньес — это величайшая женщина-боец в истории.

Выбрать ещё двоих тяжело. Выберу Джона Джонса. Он никогда не проигрывал (формально у Джонса одно поражение в карьере, его дисквалифицировали в одном из боёв в 2009 году. — Прим. ред.). Четвёртым номером стал бы Чак Лидделл. На тот момент он был самой большой звездой в истории. Хотя выбрать между Чаком Лидделлом и Форрестом Гриффином — это словно бросать монетку», — рассказал Уайт в подкасте Schmozone.

Вашему вниманию видеообзор турнира UFC on ESPN 10, который состоялся на прошлом уик-энде.