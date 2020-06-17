Украинка с 13-м размером груди и пара трансгендеров: в Таиланде состоится турнир по ММА

На турнире в Таиланде с участием украинки Милы Кузнецовой, которая принимала участие в конкурсе Miss Universe Plus Size 2019 и готовится к дебюту в смешанных единоборствах, состоится бой трансгендеров. Об этом сообщили организаторы турнира.

"Ребята сами обратились к нам с просьбой включить их в шоу. Сначала был крайне удивлён этим предложением. Но в итоге решил предоставить им такую возможность.

Понимаю, что на постсоветском пространстве к этому вопросу непростое отношение. Но давайте посмотрим на вещи трезво: в мире сейчас 25 миллионов трансгендеров, и нам это нужно просто принять. Участники турнира являются представителями англоязычной среды, поэтому мы рассчитываем продать права на показ турнира ведущим британским и американским телеканалам", — сказал организатор, российский бизнесмен и блогер Максим Мернес, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Отметим, мероприятие запланировано на сентябрь 2020 года.

Напомним, ранее Дана Уайт назвал лучших бойцов UFC в истории.