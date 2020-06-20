Скачать
Суббота, 20.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Голевой триумф Бензема - в обзоре матча Реал - Валенсия
Голевой триумф Бензема - в обзоре матча Реал - Валенсия
Завацкая выиграла теннисный мини-турнир во Франции
Завацкая выиграла теннисный мини-турнир во Франции
Украинец сразиться с россиянином на "Бойцовском острове" UFC
Украинец сразиться с россиянином на "Бойцовском острове" UFC
Флорес-младший победил Руиса в главном бою вечера бокса Top Rank (Фото, Видео)
Флорес-младший победил Руиса в главном бою вечера бокса Top Rank (Фото, Видео)

Среди игроков НХЛ нашли коронавирус

Среди игроков НХЛ нашли коронавирус
Обновлено 07:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер
В НХЛ выявлено 11 случаев заболевания коронавирусом среди игроков.

В «твиттере» Национальной хоккейной лиги опубликовано заявление о результатах тестирования игроков на коронавирус во время второй фазы возобновления чемпионата.

«Поскольку клубам НХЛ было разрешено открыть тренировочные базы 8 июня, все игроки, посещающие эти тренировочные залы, прошли обязательное тестирование на COVID-19. На сегодняшний день более 200 игроков прошли многократное тестирование. В общей сложности 11 из этих игроков показали положительный результат на наличие вируса. Все игроки с положительным результатом тестирования были изолированы и следуют разработанным протоколам.

НХЛ будет еженедельно предоставлять обновлённую информацию о количестве тестов, проведённых для игроков, и о результатах этих тестов. Лига не будет предоставлять информацию о личности игроков или их клубов», — сообщается в заявлении.

Одна из самых красивых пар украинского футбола рассталась (Фото)

Ранее стало известно, что в клубе «Тампа-Бэй Лайтнинг» было выявлено 6 случаев заболевания в результате заражения коронавирусом, включая игроков и сотрудников персонала, а также COVID-19 был обнаружен у капитана «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НХЛ, Хоккей, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названа предварительная дата следующего поединка Ломаченко
02 Не отдали: Атлетико не продал своего лидера
03 Обошел всех: назван лучший молодой игрок Бундеслиги
04 Барселона потеряла очки в матче против Севильи
05 "Тоттенхэм" разошелся ничьей с "МЮ"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь