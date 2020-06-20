Среди игроков НХЛ нашли коронавирус

В НХЛ выявлено 11 случаев заболевания коронавирусом среди игроков.

В «твиттере» Национальной хоккейной лиги опубликовано заявление о результатах тестирования игроков на коронавирус во время второй фазы возобновления чемпионата.

«Поскольку клубам НХЛ было разрешено открыть тренировочные базы 8 июня, все игроки, посещающие эти тренировочные залы, прошли обязательное тестирование на COVID-19. На сегодняшний день более 200 игроков прошли многократное тестирование. В общей сложности 11 из этих игроков показали положительный результат на наличие вируса. Все игроки с положительным результатом тестирования были изолированы и следуют разработанным протоколам.

НХЛ будет еженедельно предоставлять обновлённую информацию о количестве тестов, проведённых для игроков, и о результатах этих тестов. Лига не будет предоставлять информацию о личности игроков или их клубов», — сообщается в заявлении.

Ранее стало известно, что в клубе «Тампа-Бэй Лайтнинг» было выявлено 6 случаев заболевания в результате заражения коронавирусом, включая игроков и сотрудников персонала, а также COVID-19 был обнаружен у капитана «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.