Хоккей: украинская команда поедет в Италию

Чемпион Украины по хоккею поедет в Италию.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) представила обновленный регламент и календарь Континентального кубка сезона 2020-21, участие в котором примет чемпион Украины.

Согласно жеребьевке, украинская команда сыграет в полуфинальной группе D, где ее соперниками будут британский "Шеффилд", итальянский "Асьяго" и одна из команд, которая пройдет квалификацию. Турнир, в котором будет разыграна лишь одна путевка в финал, пройдет с 13 по 15 ноября в Асьяго.

Напомним, что чемпион Украины по хоккею будет определен в сентябре по окончании полуфинальной и финальной серий плей-офф. Борьбу за титул продолжают "Кременчук", "Донбасс", "Днепр" и "Белый Барс".