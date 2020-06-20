Звездный игрок НХЛ оказался зараженным коронавирусом

Нападающий Торонто Мейпл Лифс Остон Мэттьюс оказался одним из зараженных коронавирусом хоккеистов НХЛ.
Лига сообщила, что положительный тест на вирус сдали 11 игроков. Всего протестировали более 200 хоккеистов.
Также в списке зараженных оказались несколько неназванных игроков Аризона Котойис, которые занимались в компании Мэттьюса.
В нынешнем сезоне Мэттьюс набрал 80 очков (47 голов + 33 результативных передачи) в 70 матчах Мейпл Лифс.
Из-за вспышки коронавирусной инфекции свою тренировочную базу закрыли Тампа Бэй Лайтнинг.
Напомним, 8 июня стартовал второй этап выхода НХЛ из карантина: командам разрешили открыть тренировочные базы для занятий игроков в небольших группах.
НХЛ возобновит сезон с плей-офф при участии 24 команд. Тренировочные лагеря франшиз стартуют 10 июля.