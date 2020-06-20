UFC on ESPN 11: где и когда смотреть бои

В ночь с 20 на 21 июня (время киевское) в американском Лас-Вегасе пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 11.

В главном противостоянии в октагоне сойдутся американец Кертис Блейдс (13–2, 1 NC) и россиянин Александр Волков (31–7). Шоу состоится без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Предварительные бои стартуют в 00:00 по Киеву, основной кард запланирован на 03:00, а главный бой турнира начнется около 05:00 по киевскому времени. В прямом эфире турнир покажут телеканалы ESPN, РЕН ТВ, UFC TV. В Украине бой можно посмотреть на Setanta Sports.

UFC on ESPN 11

Лас-Вегас (США). 20–21.06.2020

03:00. Основной кард

Кертис Блейдс (США) – Александр Волков (Россия)

Джош Эмметт (США) – Шейн Бургос (США)

Ракель Пеннингтон (США) – Мэрион Рено (США)

Белал Мухаммад (США) – Лайман Гуд (США)

Джим Миллер (США) – Рузвельт Робертс (США)

00:00. Предварительный кард

Клей Гуида (США) – Бобби Грин (США)

Тиша Торрес (США) – Брианна Ван Бюрен (США)

Марк-Андре Баррио (Канада) – Оскар Пьехота (Польша)

Кортни Кейси (США) – Джиллиан Робертсон (Канада)

Фрэнк Камачо (США) – Джастин Джейнс (США)

Роксанн Модаффери (США) – Лорен Мерфи (США)

Остин Хаббард (США) – Макс Роскопф (США)

Ранее сообщалось, что UFC может прикрыть целый дивизион.