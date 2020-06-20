UFC on ESPN 11: где и когда смотреть бои

В главном противостоянии в октагоне сойдутся американец Кертис Блейдс (13–2, 1 NC) и россиянин Александр Волков (31–7). Шоу состоится без зрителей из-за пандемии коронавируса.
Предварительные бои стартуют в 00:00 по Киеву, основной кард запланирован на 03:00, а главный бой турнира начнется около 05:00 по киевскому времени. В прямом эфире турнир покажут телеканалы ESPN, РЕН ТВ, UFC TV. В Украине бой можно посмотреть на Setanta Sports.
UFC on ESPN 11
Лас-Вегас (США). 20–21.06.2020
03:00. Основной кард
Кертис Блейдс (США) – Александр Волков (Россия)
Джош Эмметт (США) – Шейн Бургос (США)
Ракель Пеннингтон (США) – Мэрион Рено (США)
Белал Мухаммад (США) – Лайман Гуд (США)
Джим Миллер (США) – Рузвельт Робертс (США)
00:00. Предварительный кард
Клей Гуида (США) – Бобби Грин (США)
Тиша Торрес (США) – Брианна Ван Бюрен (США)
Марк-Андре Баррио (Канада) – Оскар Пьехота (Польша)
Кортни Кейси (США) – Джиллиан Робертсон (Канада)
Фрэнк Камачо (США) – Джастин Джейнс (США)
Роксанн Модаффери (США) – Лорен Мерфи (США)
Остин Хаббард (США) – Макс Роскопф (США)
Ранее сообщалось, что UFC может прикрыть целый дивизион.