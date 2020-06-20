UFC может прикрыть целый дивизион

Дана Уайт раздумывает о закрытии женского полулегкого дивизиона в UFC.

UFC может закрыть женский полулегкий дивизион, если чемпионка промоушена в двух весовых категориях Аманда Нуньес завершит карьеру. Об этом рассказал глава UFC Дана Уайт

"Вероятно, мы не будем продолжать историю полулегкого дивизиона без Аманды Нуньес. Я только-только сказал менеджерам выстраивать этот дивизион и подписывать новых бойцов, как вдруг она заговорила о завершении карьеры.

Но она может делать все, что хочет. Она настоящая королева. Скоро у нее появится ребенок. Как профессионал она достигла всего и всегда делала то, что я от нее просил", - цитирует Уайта MMA Fighting.

В июне Нуньес победила Фелицию Спенсер в главном бою UFC 250 и защитила чемпионский пояс в полулегком весе. После этого она призналась, что может завершить карьеру.