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UFC может прикрыть целый дивизион

UFC может прикрыть целый дивизион
15:10 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм
Дана Уайт раздумывает о закрытии женского полулегкого дивизиона в UFC.

UFC может закрыть женский полулегкий дивизион, если чемпионка промоушена в двух весовых категориях Аманда Нуньес завершит карьеру. Об этом рассказал глава UFC Дана Уайт

"Вероятно, мы не будем продолжать историю полулегкого дивизиона без Аманды Нуньес. Я только-только сказал менеджерам выстраивать этот дивизион и подписывать новых бойцов, как вдруг она заговорила о завершении карьеры.

Но она может делать все, что хочет. Она настоящая королева. Скоро у нее появится ребенок. Как профессионал она достигла всего и всегда делала то, что я от нее просил", - цитирует Уайта MMA Fighting.

В июне Нуньес победила Фелицию Спенсер в главном бою UFC 250 и защитила чемпионский пояс в полулегком весе. После этого она призналась, что может завершить карьеру.

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Все по теме:

MMA, Дана Уайт, UFC, Аманда Нуньес.

Автор:

Телеграф
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