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UFC Vegas 3: результаты взвешивания и битвы взглядов (Видео)

UFC Vegas 3: результаты взвешивания и битвы взглядов (Видео)
Обновлено 21:12 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Facebook
Александр Волков и Кертис Блейдс провели традиционную процедуру взвешивания.

В ночь с 20 на 21 июня (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 3. В его главном событии встретятся тяжеловесы Александр Волков и Кёртис Блейдс. В преддверии противостояния бойцы прошли церемонию взвешивания. По её итогам россиянин оказался значительно легче соперника.

Волков показал на весах 112 кг, в то время как Блейдс потянул на 118,3 кг.

UFC Вегас 3. Взвешивание

Основной кард

Александр Волков (247 фунтов) — Кёртис Блейдс (261 фунт)

Шейн Бургос (146) — Джош Эмметт (146)

Ракель Пеннингтон (136) — Марион Рино (136)

Белал Мухаммад (170,5) — Лаймен Гуд (170,5)

Джим Миллер (159,5) — Рузвельт Робертс (160)

Напомним, это шоу можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине.

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Все по теме:

Александр Волков, MMA, UFC, Кертис Блейдс, UFC Vegas 3.

Автор:

Телеграф
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