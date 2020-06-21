Скандал в UFC: боец отказался продолжать бой между раундами, а секундант не сдавался (Видео)

Комиссия Невады рассмотрит случай, который произошел на последнем турнире UFC.

Комиссию Невады заинтересовал случай, который произошел во время первого боя на последнем прошедшем турнире UFC. В октагоне встречались Остин Хаббард (12-4) и Макс Рошкопф (5-1), который подписал бой на коротком уведомлении.

Из-за недостатка времени на сгонку веса и небольшой травмы ноги Рошкопф выглядел уставшим и после второго раунда попросил своего секунданта Роберта Драйсдейла остановить бой. Однако угловой, который сам является экс-бойцом ММА стал отговаривать бойца до тех пор, пока не вмешался представитель атлетической комиссии. Он и остановил бой.

Позже Драйсдейл заявил, что ни о чем не жалеет и считает, что его подопечный просто почувствовал мимолетную усталость и нуждался в мотивации.

В главном бою этого шоу Кертис Блейдс победил Александра Волкова.