Наставник Хабиба заявил, что боец сможет выступать шесть-семь лет

Тренер Нурмагомедова рассказал, когда Хабиб закончит карьеру.

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, предположил, когда его подопечный может закончить карьеру. По словам тренера, текущее физическое состояние позволяет спортсмену выступать ещё шесть, семь или даже восемь лет. Напомним, ранее 31-летний Нурмагомедов заявлял, что не намерен надолго задерживаться в MMA.

«Хабиб настолько сильный борец, что может спокойно продолжать выступать шесть-семь лет. Но здесь всё зависит от его желания. Именно по качествам, физическому состоянию и навыкам он может выступать ещё шесть, семь или даже восемь лет», — приводит слова Мендеса ТАСС.

На счету Хабиба Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.