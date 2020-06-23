UFC Вегас 4: полный кард турнира

Главным поединком шоу станет бой Дастин Порье - Дэн Хукер. Напомним, в соглавном поединке сразятся Майк Перри и Микки Галл, турнир UFC on ESPN 12 состоится в ночь с 27 на 28 июня (время киевское).
Основной кард турнира UFC Вегас 4:
Дастин Порье — Дэн Хукер
Майк Перри — Микки Галл
Морис Грин — Джан Вилланте
Брендан Аллен — Кайл Даукаус.
Предварительный кард турнира UFC Вегас 4:
Луис Пенья — Кама Ворси
Мара Ромеро Борелла — Миранда Маверик
Филипе Линс — Таннер Босер
Шон Вудсон — Кайл Нельсон
Такаси Сато — Рамиз Брахимадж
Кей Хансен — Джин Ю Фрей
Джордан Гриффин — Юссеф Залал.
Ранее боец UFC отказался продолжать бой между раундами, а секундант не сдавался.