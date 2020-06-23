UFC Вегас 4: полный кард турнира

Стал известен полный кард турнира UFC Vegas 4.

Главным поединком шоу станет бой Дастин Порье - Дэн Хукер. Напомним, в соглавном поединке сразятся Майк Перри и Микки Галл, турнир UFC on ESPN 12 состоится в ночь с 27 на 28 июня (время киевское).

Основной кард турнира UFC Вегас 4:

Дастин Порье — Дэн Хукер

Майк Перри — Микки Галл

Морис Грин — Джан Вилланте

Брендан Аллен — Кайл Даукаус.

Предварительный кард турнира UFC Вегас 4:

Луис Пенья — Кама Ворси

Мара Ромеро Борелла — Миранда Маверик

Филипе Линс — Таннер Босер

Шон Вудсон — Кайл Нельсон

Такаси Сато — Рамиз Брахимадж

Кей Хансен — Джин Ю Фрей

Джордан Гриффин — Юссеф Залал.

Ранее боец UFC отказался продолжать бой между раундами, а секундант не сдавался.