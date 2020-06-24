Нью-Йоркский марафон-2020 отменен из-за коронавируса

Юбилейный 50-й Нью-Йоркский марафон отменен из-за пандемии коронавируса.

Соревнование состоится в следующем году 7 ноября.

"Хотя марафон является знаковым событием для нашего города, я приветствую решение организаторов поставить на первое место здоровье спортсменов и зрителей и отменить забег", — заявил мер Нью-Йорка Билл Де Блазио.

Марафон был запланирован на 1 ноября, принять участие в нем намеревались свыше 50 тысяч спортсменов. В прошлом году в забеге участвовали рекордные 53 640 человек.

Ранее в США отменили ежегодный Бостонский марафон, который не состоялся впервые за 124 года. Событие было запланировано на апрель, затем переносилось на осень, но в итоге не состоится в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в Одессе умерла спортсменка, которая потеряла сознание во время марафона.