Скачать
Понедельник, 15.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: за сутки выявили 656 новых случаев
Коронавирус в Украине: за сутки выявили 656 новых случаев
Ситуация в зоне ООС: один военный получил ранение
Ситуация в зоне ООС: один военный получил ранение
Определился победитель турнира, который организовал Джокович
Определился победитель турнира, который организовал Джокович
Никифор-дубодер: приметы и обряды на 15 июня
Никифор-дубодер: приметы и обряды на 15 июня

В Одессе умерла спортсменка, которая потеряла сознание во время марафона

В Одессе умерла спортсменка, которая потеряла сознание во время марафона
Обновлено 09:33 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
От инсульта скончалась спортсменка, участница марафона Екатерина Катющева, которую накануне 8 часов искали в Одесской области.

Участница ультрамарафона Екатерина Катющева, которая ранее получила тепловой удар и потеряла сознание, умерла в больнице.

Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской облгосадминистрации Денис Соколов в Facebook.

"Друзья, к сожалению, Катя ушла из жизни. Инсульт. Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы сами понимаете, что такое 8 часов без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов. Очень больно. Пожалуйста, из уважения к Кате не пишите сюда нравоучений", - написал он.

Как сообщалось, спустя 8 часов поисков спортсменку нашли возле водоема без сознания. Полицейские доставили ее в медицинское учреждение. Девушка сначала получила тепловой удар, а затем, пролежав до ночи, - переохлаждение.

Информация об исчезновении участницы ультрамарафона на территории Куяльницкого лимана поступила в полицию вечером 13 июня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Марафон, Одесская область, Происшествие, Екатерина Катющева.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чтобы мозги работали: полезные продукты для улучшения памяти
02 Над Оттавой столкнулись два самолета: обошлось без жертв
03 Почему после еды всегда хочется спать и как с этим бороться
04 Немчинов о создании пяти районов в Сумской области: Проблемы есть у всех
05 Мужчина во время пожара выпрыгнул с окна: в квартире нашли женский труп
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире число зараженных коронавирусом приближается к 8 миллионам
В мире число зараженных COVID-19 приближается к 8 млн
Шквальный ветер, грозы и град: в Украину после жары придут похолодание и дожди
В Украину после жары придут похолодание и грозы
Дуда почтил память первых узников Освенцима (Фото и видео)
Дуда почтил память первых узников Освенцима (Фото и видео)
Петров пост: чего категорически нельзя делать
Петров пост: чего категорически нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь