В Одессе умерла спортсменка, которая потеряла сознание во время марафона

От инсульта скончалась спортсменка, участница марафона Екатерина Катющева, которую накануне 8 часов искали в Одесской области.

Участница ультрамарафона Екатерина Катющева, которая ранее получила тепловой удар и потеряла сознание, умерла в больнице.

Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской облгосадминистрации Денис Соколов в Facebook.

"Друзья, к сожалению, Катя ушла из жизни. Инсульт. Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы сами понимаете, что такое 8 часов без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов. Очень больно. Пожалуйста, из уважения к Кате не пишите сюда нравоучений", - написал он.

Как сообщалось, спустя 8 часов поисков спортсменку нашли возле водоема без сознания. Полицейские доставили ее в медицинское учреждение. Девушка сначала получила тепловой удар, а затем, пролежав до ночи, - переохлаждение.

Информация об исчезновении участницы ультрамарафона на территории Куяльницкого лимана поступила в полицию вечером 13 июня.